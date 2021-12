Trabalhadores de hospital em Alagoinhas iniciam greve sexta

Os trabalhadores do Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, devem entrar em greve por tempo indeterminado nesta sexta-feira, 19. A decisão foi tomada em assembleia realizada na noite desta segunda-feira, 15. A principal queixa da categoria é o atraso no pagamento dos salários referentes a novembro, além da primeira parcela do 13º salário.

Segundo o SindiSaúde (Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, Entidades Filantrópicas, Beneficentes e Religiosas e em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia), a direção da unidade informou à categoria, em reunião realizada na noite de segunda, na sede do Ministério Público em Alagoinhas, que só pode realizar os pagamentos após repasse de verbas da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).



O sindicato entende que a responsabilidade pelos encargos é da Monte Tabor, que colabora com o Estado na gestão e administração do hospital, uma vez que é com a administradora que os funcionários mantém vínculo empregatício. A empresa também administra o Hospital São Rafael, em Salvador.

Na reunião entre patronado e sindicato, com participação do Ministério Público e funcionários, foi discutida também a qualidade da prestação dos serviços. Ainda de acordo com o SindiSaúde, serviços médicos como diagnóstico por imagem e endoscopia não estão funcionando. Atendimento ambulatorial, setores de emergência e UTI funcionam parcialmente. O sindicato alega ainda que profissionais já foram agredidos por pacientes e familiares insatisfeitos com o atendimento oferecido.

