Trabalhadores da Embasa paralisam atividades por 24h

Empregados da Empresa Baiana de Águas e Saneamento cruzaram os braços nesta terça-feira, 22. Paralisação é de 24h e acontece em protesto contra a proposta da empresa para o Programa de Participação nos Resultados (PPR).

O descontentamento da categoria se deve aos baixos valores oferecidos para o benefício do Programa de Participação nos Resultados, que decorre das metas realizadas no ano passado. Os empregados alegam que a empresa não está reconhecendo como deve o esforço deles para o alcance dos resultados em 2013, informa o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia (Sindae).

Ainda segundo o sindicato, a Embasa está propondo um prêmio de apenas uma folha de remuneração, enquanto no ano passado o teto do benefício chegou a 1,6 folha da remuneração.

Uma nova assembleia será realizada na próxima sexta, 25, na sede da Embasa e em 12 unidades regionais, e até lá espera-se que a empresa ofereça nova proposta. Caso isso não aconteça, não está descartada uma greve.

Já a assessoria da Embasa informa que a paralisação não está afetando os serviços da empresas, que tudo está funcionando normalmente.

