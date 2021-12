Trabalhadores da Embasa paralisam atividades nesta quinta

Os trabalhadores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) realizam uma paralisação de 24 horas nesta quinta-feira, 10, em todo o estado. A categoria reivindica um aumento na base de cálculo do Programa de Participação por Resultado (PPR) deste ano.

A paralisação foi decidida em assembleia realizada na última sexta-feira, 4, e contou com a adesão de todas as unidades administrativas e operacionais da capital, além das 13 unidades regionais, localizadas em municípios do interior.

De acordo com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto do Estado da Bahia (Sindae), Edmilson Barbosa, o índice em 2013 foi de 1,6, contra 1,0 proposto pela empresa neste ano. O valor do benefício que o trabalhador recebe é o resultado da multiplicação deste índice pelo seu salário.

"Os trabalhaodres cumpriram as metas da empresa em 2013 e, neste periodo que antecede a publicação do balanço, geralmente eles têm a oportunidade de serem contemplados com o programa de participação. Por isto eles reivindicam um fator de cálculo melhor do que a Embasa está apresentando", explica Edmilson.

Nesta sexta-feira, 11, às 9h, a categoria volta a se reunir em assembleias descentralizadas pelo estado. O Sindicato explica que, apesar do movimento, há um efetivo mínimo de trabalhadores que atendem à população.

