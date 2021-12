Trabalhadores da Embasa iniciam greve na segunda-feira

Os trabalhadores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) iniciam à 0h desta segunda-feira, 13, uma greve por tempo indeterminado. A categoria, que está em campanha salarial, reivindica o fechamento do acordo coletivo de 2015.

Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente da Bahia (Sindae), os trabalhadores realizarão assembleias diárias no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, e nas 13 unidades do interior.

A Embasa afirmou que vai estudar a situação e apresentar uma proposta nesta segunda, mas o início da greve foi confirmado pelo sindicato.

Com a paralisação, será suspensa a prestação de serviços como ligação de água e esgoto, religação, obras, corte de água, leitura de hidrômetro, serviços administrativos, atendimento à população, desobstrução de rede e correção de vazamentos (salvos os de grande proporção).

Além deles, por conta da greve dos trabalhadores da Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia (Cerb) iniciada na última segunda, 6, também não estão sendo realizados os serviços de perfuração de poços artesianos e construção de sistemas de abastecimento de água no interior.

Cerb e Embasa são as duas maiores empresas baianas na área de saneamento.

