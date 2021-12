Trabalhadores da Embasa aceitam proposta e encerram greve

Trabalhadores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) aprovaram o fim da greve após assembleias realizadas na manhã desta segunda-feira, 13, em Salvador e nas unidades da empresa no interior do estado.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente da Bahia (Sindae), a decisão de aceitar a proposta de acordo coletivo foi tomada por ampla maioria. A categoria havia aprovado, na segunda passada, 6, em iniciar greve por tempo indeterminado a partir da 0h desta segunda.

Ainda conforme o sindicato, a proposta foi apresentada pela diretoria da Embasa ao sindicato, que convocou os trabalhadores para uma assembleia em todas as unidades. Em Salvador, a reunião iniciou por volta das 8h, em frente a sede da empresa, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O resultado saiu por volta das 11h30.

A Embasa apresentou um reajuste salarial de 8,34%, retroativos a primeiro de maio, repondo a inflação medida pelo INPC-IBGE para o período de maio de 2014 a abril de 2015. Também ofereceu reajuste em vários benefícios, como tíquete refeição, auxílio creche e entre outros, e se comprometeu a apresentar, em agosto, a proposta de revisão do plano de cargos e salários, implantando essa revisão no primeiro semestre do próximo ano.

