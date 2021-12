Trabalhadores da construção pesada decretam greve

Trabalhadores da construção pesada declararam greve, nesta quinta-feira, 10, após assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia (Sintepav) em diversos canteiros de obras do estado. Frentes como a do Consórcio Imbuí, Duplicação da Pinto de Águiar, Via Bahia, Consórcio 093, Parque Eólico, Ferrovia, Montagem Industrial, Obras de Terraplanagem e saneamento básico, os trabalhadores aprovaram a greve por tempo indeterminado.

Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 10%, cesta básica no valor de R$ 300,00, horas extras 60% de segunda a sexta, 100% aos sábados e 130% aos domingos e feriados, participação nos lucros (PLR), assistência médica para empregados e dependentes.

De acordo com o Sintepav, até agora já aconteceram oito rodadas de negociações diretas entre o sindicato laboral - Sintepav e o sindicato patronal - Sinicon, houve duas mediações na Superintendência do Trabalho e Emprego (SRTE), mas as partes não chegaram a um acordo e o Sinicon só ofereceu reajuste salarial de 6% e cesta básica no valor de R$ 243,00.

Na sexta-feira, 11, haverá uma assembleia geral com os trabalhadores em frente ao Fórum Ruy Barbosa em Nazaré que definirá os rumos da greve.

A reportagem entrou em contato com o Sinicon, mas até o fechamento da matéria não teve retorno.

adblock ativo