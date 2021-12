Trabalhadores análogos a escravos são indenizados em R$5 mil

Os seis homens resgatados em condição análoga à escravidão na zona rural de Riachão das Neves (a 925 km de Salvador) na semana passada vão receber uma indenização de R$30 mil; R$5 mil para cada. O dono da fazenda Agropecuária Aroeira do Oeste, que contratou o grupo para desmatar uma área que seria utilizada para criação de gado de corte, assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no Ministério Público do Trabalho (MPT) de Barreiras (a 871 km de Salvador).

No documento, Sandiney Ferreira de Souza concorda em indenizar os funcionários e a sociedade pelo crime cometido. Ele irá desembolsar, além dos R$30 mil para os trabalhadores, R$100 mil que será utilizado para comprar medicamentos para a farmácia da Polícia Rodoviária Federal e uma caminhonete cabine dupla que será entregue à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal.

Além do valor acordado para o grupo, os seis homens já haviam recebido as verbas rescisórias (férias, décimo terceiro, aviso prévio proporcionais) e guias para receber três parcelas do seguro-desemprego.

Sandiney tem o prazo de 90 dias para a conclusão dos pagamentos previstos, a contar do dia 19 de fevereiro. Com a assinatura do TAC, não será mais aberta uma ação na Justiça do Trabalho; haverá apenas fiscalização para que foi estabelecido no documento seja cumprido.

