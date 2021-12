Trabalhadores agrícolas fazem passeata no CAB

Representantes da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fetraf-BA) realizam uma passeata no Centro Administrativo da Bahia (CAB) desde as 10h30 desta quarta-feira, 27. A categoria reivindica ações do governo do estado para a agricultura familiar e economia solidária.



Segundo o coordenador geral da Fetran, Rosival Leite, o grupo já apresentou uma pauta para o governo do estado, com alguns pontos de prioridade do movimento, dentre eles: reforma agrária e acesso à terra; inclusão para jovens e mulheres da agricultura; habitação rural para o homem do campo; segurança para trabalhador do campo e melhoras na infraestrutura no campo.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), cerca de 300 integrantes do grupo estão no local.



Os manifestantes fecharam o acesso de veículos na região, uma equipe da Superintendência de trânsito de Salvador (Transalvador) foi acionada.

