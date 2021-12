Trabalhador rural é preso após matar a mulher com golpe de faca em Itabela

Um trabalhador rural de 45 anos, suspeito de matar a própria mulher, foi preso na noite deste sábado, 12, em Itabela (a 556 km de Salvador). Rozildo Andrade de Souza foi localizado na casa de um pastor, após uma denúncia anônima.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), ele tentava conseguir dinheiro para deixar a cidade. Na delegacia, o homem confessou que matou a mulher, Rosenilda da Silva Araújo, de 38 anos, com um golpe de faca no peito, deacordo com o site Radar 64.

Testemunhas do crime informaram que a vítima chegou a procurar socorro na casa de um vizinho. Ela apresentava falta de ar e disse que foi ferida pelo marido mas, logo em seguida, não resistiu ao ferimento e morreu.

Em depoimento à polícia em Eunápolis, Rozildo declarou que cometeu o crime após uma discussão com Rosenilda. O homem foi preso em flagrante por feminicídio.

adblock ativo