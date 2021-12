Trabalhador rural é morto perto de aldeia em Porto Seguro

Um trabalhador rural foi assassinado na noite desta quinta-feira, 27, próximo da Aldeia Boca da Mata, na zona rural de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia.

A vítima identificada como João de Jesus, de 53 anos, foi abordada perto do sítio onde morava por suspeitos que estavam em uma caminhonete Hillux. O grupo disparou três tiros contra o lavrador, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo informações do site Radar 64.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. A autoria e motivação do crime vão ser investigadas pela Polícia Civil.

