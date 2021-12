Trabalhador morre e outro fica ferido após choque de alta tensão

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na manhã desta terça-feira, 30, por causa de um choque em um fio alta tensão, em Feira de Santana .As vítimas estavam trabalhando em um andaime de ferro, quando o equipamento tocou no fio da Coelba e ocasionou o acidente.

A situação ocorreu na avenida Nóide Ceequeira, localidade de Tanquinho, nas futuras instalações do Centro das Indústrias de Feira de Santana (Cifs), segundo informações do site Acorda Cidade. O chefe de produção Glorinaldo Lima Almeida, 37 anos, morreu ao ser eletrocutado e sofrer queimaduras no pé esquerdo e nas costas.

Não há informações sobre o estado de saúde do ferido.

