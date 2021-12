Torneio gratuito de futebol irá revelar novos talentos da Bahia

A Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia irá realizar no dia 26 de janeiro um torneio de futebol em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, que tem como objetivo revelar atletas que possam vir a se tornar profissionais de alto rendimento em times brasileiros.

O projeto é coordenado por Marcelo Ramos, vice-presidente da Associação e ex-artilheiro de times como Bahia e Cruzeiro. “Nossa ideia, inicialmente, é montar um time ‘acebiano’ formado pelos melhores jogadores, revelados na peneira, para disputar torneios regionais. Os que mais se destacarem, terão uma atenção especial da minha parte”, declarou Marcelo Ramos.

O torneio acontece no campo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia e os interessados em participar deverão ser do sexo masculino com faixa etária entre 13 a 15 anos. No dia do evento, os participantes deverão levar 1 quilo de alimento não-perecível que será doado para instituições.

