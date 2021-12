Torcedor corintiano passa por cirurgia e tem quadro estável

O torcedor corintiano Rafhael Machado Castilho de Araujo, preso em fevereiro deste ano na Bolívia, passou por cirurgia no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), me Feira de Santana, e não corre risco de morte. O homem foi baleado na cidade Santo Estêvão (a 157 km de Salvador) na noite de sexta-feira, 20.

Rafhael ficou conhecido após atingir o adolescente Kevin Douglas Beltrán Espada por um sinalizador no rosto em jogo do San José contra o Corinthians, na Bolívia.

Crime na Bahia

Na noite desta sexta, o torcedor e o colega Alex Nascimento da Silva, de 21 anos, tentaram fugir de uma blitz, quando começaram a troca de tiros com os policiais.

Rafhael acabou baleado e internado em estado grave. Alex foi atingido nas nádegas.

Segundo informações do site Acorda Cidade, Rafhael se encontra na clínica cirúrgica e já consegue falar. Mas ainda não há informações do estado de saúde de Alex, que está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

