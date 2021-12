Topa inscreve para adesão de prefeituras até 31 de janeiro

Estão abertas até 31 de janeiro as inscrições para adesão ao programa Todos pela Alfabetização (Topa), voltadas para as prefeituras municipais e entidades dos movimentos sociais e sindicais.

Os interessados devem entrar em contato com o Setor de Sistema da Coordenação Geral do programa, pelo e-mail topa.sistema@educacao.ba.gov.br, informando os dados do secretário municipal de Educação (nome completo, endereço, CPF, telefone e e-mail) para a liberação de acesso ao sistema. Em seguida, devem preencher o Termo de Adesão, disponível no endereço www.educacao.ba.gov.br/topa.

Por último, é necessário coletar as assinaturas do Termo de Adesão (assinado pelo prefeito e secretário municipal de Educação, em duas vias) e encaminhar via Sedex à Coordenação de Avaliação e Monitoramento (Av. Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, 4º andar - Centro Administrativo da Bahia - CAB / Salvador/BA - CEP.: 46.746-900).

Estas três etapas devem ser realizadas pelas prefeituras ou entidades que ainda vão aderir ao programa e também por aquelas que já são cadastradas. Entretanto, as primeiras devem ainda anexar ao Termo de Adesão os seguintes documentos: cópia do CNPJ da prefeitura; cópia do RG e CPF do dirigente municipal (prefeito); cópia do Termo de Posse; cópia do comprovante de residência do dirigente municipal (apenas comprovante atualizado e em nome do mesmo); comprovante de Abertura de Conta Jurídica no Banco do Brasil, específica para o Topa, e declaração de Capacidade Técnica da Prefeitura, relatando experiências anteriores em alfabetização e a disponibilidade de espaços adequados para o bom funcionamento das turmas.

A aprovação ou não da prefeitura será comunicada por e-mail. Mais informações no Portal da Educação ou pelos telefones 3115-1353 / 8990.

adblock ativo