"Todos têm, ao seu favor, a presunção de inocência", diz novo presidente do TJ-BA sobre envolvidos na Faroeste

O novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lourival Trindade, afirma que uma das metas da sua gestão será reconstruir a imagem do Judiciário baiano. No fim de 2019, a Operação Faroeste afastou desembargadores e juízes suspeitos de envolvimento em um esquema de venda de sentenças e grilagem de terra no estado.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, na Rádio A TARDE FM, o novo presidente disse que se sente "constrangido" ao falar sobre o assunto publicamente.

"Em tese, nosso propósito é soerguer a imagem do nosso tribunal, essa imagem foi arrastada de roldão. A opinião pública quer que a gente restaure a ética", afirmou.

O magistrado disse que evita falar sobre processos que tramitam na Justiça, mas fez uma observação: "todos têm, ao seu favor, a presunção de inocência".

Segundo Lourival Trindade, o objetivo da sua administração no biênio 2020/2022 será reposicionar a imagem da Justiça baiana diante da opinião pública. "Temos que imaginar que o Judiciário existe em função do jurisdicionado. Se o jurisdicionado nos olha com desconfiança, isso é ruim. Temos que agir com transparência", frisou.

