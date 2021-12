TJ rejeita ações contra aumento do IPTU

A prefeitura de Feira de Santana (a 109 km da capital) conseguiu mais uma vitória no Judiciário. Desta vez, com o IPTU, alvo de duas ações para impedir o reajuste ocorrido em 2014. A decisão foi do Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, que julgou improcedentes os questionamentos nas ações.

A atualização da planta genérica, como a prefeitura chama o reajuste, ocorreu após 13 anos sem aumento de valor. As ações foram movidas pelo PT e PSD, representados pelos deputados Zé Neto e Fernando Torres em 2014.

Uma decisão anterior do TJ já havia indeferido os pedidos de liminar para suspender o reajuste, alegando falta de estudo específico, o que geraria prejuízos à população.

Prefeito

O prefeito José Ronaldo de Carvalho disse que a decisão já era esperada, pois a prefeitura agiu na legalidade administrativa quanto à forma como tecnicamente procedeu para adotar a atualização da planta genérica, e que, inclusive, teve aprovação da Câmara Municipal.

"Quando fizemos a atualização da planta genérica, sabíamos que oposicionistas iriam usar o fato para tentar desgastar o governo e até mesmo impedir que a lei vigorasse. Afinal, isto poderia lhes render dividendos. Mas nós, do governo, agimos com responsabilidade e justiça social ao propor a medida, que politicamente era antipática, mas absolutamente necessária", disse.

Ainda segundo nota do prefeito, a atualização, do porte da que foi executada na planta genérica dos imóveis, poderia apresentar eventuais distorções. "Todas elas, no entanto, foram alvo de análise pela Secretaria da Fazenda e nenhum contribuinte deixou de ter atenção e de discutir conosco o que necessitaria ser corrigido", afirmou José Ronaldo.

Autor de uma das ações, o deputado estadual Zé Neto disse que ainda não foi informado da decisão do TJ, mas que vai recorrer até a última instância para reverter o reajuste, que considera ilegal e abusivo. "Fizemos um levantamento e há casos em que o reajuste foi de 1.000% ou mais, é um absurdo. Não há nenhum critério para justificar nada".

Ele diz que denúncia foi feita ao Ministério Público sobre a falta de transparência e critérios para a redução do valor do imposto em alguns casos. "Não há um critério, você chega lá e eles não te dão redução. Outra vez, vai e recebe, não há um critério nem transparência no processo. O que notamos é que quem tem boas relações na prefeitura está obtendo a redução do imposto, o que não é legal", diz ele. A equipe de reportagem de A TARDE tentou contato com o deputado federal Fernando Torres, mas não obteve êxito.

