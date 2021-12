TJ faz operação na casa do bilionário baiano JC Cavalcanti

Oito veículos do empresário baiano João Carlos Cavalcanti foram apreendidos na manhã de sexta-feira, 9, na residência que possui no condomínio Encontro das Águas, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador.

A operação foi realizada por equipe do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), com apoio de homens da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM / Lauro de Freitas), em cumprimento a mandado de ação que tramita na justiça estadual paulista.

Os oito veículos devem ser leiloados para o pagamento de dívida de Cavalcanti com a empresa Latour Capital Partner, estimada em R$ 3,15 milhões.

A TARDE entrou, no final da tarde de sexta, em contato com o advogado do empresário, Marcos Antônio Kawamura, e com a empresa que cobra de Cavalcanti a dívida. Um funcionário da Latour informou que, neste período, já não havia pessoal do departamento jurídico para comentar a ação.

Já Marcos Kawamura disse que não comentaria o processo que ainda tramita. Segundo ele, prosseguem os trabalhos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.

Veículos

Do total, cinco carros pertenciam à coleção particular de clássicos do bilionário, entre eles um Cadillac de 1956 e um GMC de 1948.

O geólogo JC Cavalcanti é reconhecido pela descoberta de jazidas de pedras raras em Serra do Ramalho e ferrífera em Caetité, sendo considerado um "farejador de minérios".

Além de ter trabalhado como consultor em diferentes empresas mineradoras e industriais, participou de sociedades com Eike Batista, Antônio Ermírio de Moraes e Daniel Dantas.

adblock ativo