TJ envia carta aos servidores sobre mudança no pagamento

Depois de anunciar que enviaria para a Assembleia Legislativa um projeto de lei reformulando o modelo de pagamento dos servidores, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Eserval Rocha, enviou, nesta segunda-feira, 28, uma carta para a categoria. No texto, ele explica o motivo do órgão para propor um novo padrão de remuneração.

O desembargador argumenta que esse novo modelo eliminaria distorções com os "supersalários" e permitiria uma economia aos cofres públicos de R$ 71 milhões em um período de três anos.

Além de enviar a correspondência para os servidores, o TJ-BA também organiza reuniões com os sindicatos do funcionários do Judiciário para debater a proposta. As medidas são uma forma de minimizar o impacto do envio do projeto de lei.

O Tribunal ainda não detalhou o novo formato de pagamento. Mas a ideia é unificar o salário base com outros acréscimos que o servidor recebe. De acordo com o desembargador, na Bahia há funcionários que recebem mais de vinte "penduricalhos" (agregados a alguns salários), que acabam criando os "supersalários".

Segundo o TJ-BA, um grupo de cerca de mil servidores são beneficiados pelo modelo atual, de um total de nove mil funcionários do Judiciário.

adblock ativo