TJ determina corte de ponto de servidores em greve

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Eserval Rocha, determinou o corte do ponto dos servidores do órgão que estão em greve. Parte dos trabalhadores parou no dia 24 de julho e os demais a partir de 30 do mesmo mês.

O decreto, publicado no Diário Oficial de Justiça desta terça-feira, 25, determina o corte do pagamento na folha do mês subsequente à primeira falta por conta da greve. O presidente do TJ argumenta que a paralisação "compromete a regularidade das atividades prestadas pelo Poder Judiciário, impondo inestimáveis prejuízos".

Outra justificativa para o corte é que a "paralisação das atividades pelos servidores implica na suspensão do contrato de trabalho e desobrigação do pagamento dos dias não-trabalhados".

Diante da decisão, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) informou, por meio de nota, que antes da greve "ingressou com Mandado de Segurança Preventivo, baseado na decisão do Superior Tribunal Federal (STF), que considera o salário do trabalhador em caráter de verba alimentar e não pode sofrer desconto". O sindicato orienta que os trabalhadores mantenham o movimento e assinem uma folha de ponto parelela para defesa pelo setor jurídico.

Os servidores aguardam a votação na Assembleia Legislativa da Bahia do projeto de lei sobre o reajuste deles. Eles também querem que o Tribunal negocie outros pontos de reivindicação.

Durante a greve, eles mantêm 30% do efetivo atendendo serviços como habbeas corpus, liminares de plano de saúde, guia de sepultamento e casamentos pré-agendados.

