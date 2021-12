TJ-BA publica decreto com horários de funcionamento na Copa

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA) publicou nesta segunda-feira, 2, o decreto de funcionamento do Poder Judiciário durante os jogos da Copa do Mundo no Brasil.

Confira os horários:

12 e 17 de junho: expediente das 8h às 14h

13 de junho e 1º de julho: as atividades do Fórum Ruy Barbosa, do Fórum das Famílias, do Shopping Baixa dos Sapateiros, na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e na 2ª Vara de Infância e Juventude para os Feitos Infracionais estarão suspensas; já nas demais unidades do Estado o expediente será das 8h às 12h;

16 e 25 de junho: expediente suspenso em virtude de jogos em Salvador

Se o Brasil se classificar para a próxima fase, o expediente será de 8h às 14h nos dias 4, 8 ou 9 de julho

As regras não estão previstas para o Plantão Judiciário, Plantão de 2º Grau, Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais dos Subdistritos da Capital, Serviço de Atendimento Judiciário (SAJ) e às Varas da Infância e da Juventude e demais serviços essenciais, cuja natureza não admitem interrupção. Sobre o funcionamento do SAJ, o TJ recomenda que os usuários deste serviço, e quem trabalham neles, devem observar o expediente estabelecido pelos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Todos os servidores vão compensar os horários não trabalhados durante a Copa.

