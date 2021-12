TJ-BA nega liberdade para PM e dançarino da banda de pagode

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) negou, nesta quinta, 13, o pedido de liminar de habeas corpus para o coreógrafo Alan Aragão Trigueiros, 24, e o policial militar Carlos Frederico Santos de Aragão, dançarino e segurança da banda New Hit, respectivamente. Os dois e mais oito integrantes estão presos desde o dia 26 de agosto por envolvimento no estupro de duas adolescentes de 16 anos em Ruy Barbosa (a 379 km de Salvador).

A decisão foi publicada na edição desta quinta do Diário da Justiça. O autor é o desembargador Lourival Almeida Trindade, integrante da segunda turma da Primeira Câmara Criminal. Relator no processo, ele já havia negado o mesmo pedido, no dia 6, aos outros integrantes do grupo de pagode. O desembargador do TJ-BA também solicita que a Vara Crime da Comarca de Ruy Barbosa envie mais informações sobre o caso, para ajudar no julgamento do habeas corpus, o que deve ocorrer nos próximos 30 dias.

O advogado Eduardo Carracedo, que defende o PM, disse que a negativa é ao direito de o preso aguardar em liberdade o julgamento do pedido de habbeas corpus. Mas novo pedido de liberdade provisória foi protocolado na Justiça de Ruy Barbosa. "O primeiro foi negado e decretaram a preventiva. Hoje (quinta), estou entrando novamente com o pedido na Vara Crime", afirmou.

Constituído para defender Alan Aragão, o advogado Leite Matos se mostrou surpreso com a decisão judicial, pois, segundo ele, apresentou documentos que comprovam o não envolvimento do coreógrafo no caso de estupro. "Além de anexar cópia do laudo e dos depoimentos das testemunhas presenciais, transcrevi todos eles. Mas respeito a decisão e fico satisfeito em saber que o desembargador apreciou as provas", frisou.

Visita - Os nove integrantes da New Hit continuam no presídio de Feira de Santana (a 108 km de Salvador), para onde foram transferidos em 31 de agosto. Nesta quinta, eles receberam mais uma visita de familiares, que não quiseram falar com a imprensa.

Segundo a direção, os presos continuam em um pavilhão com cerca de 50 internos e desenvolvem atividades no local. "Estão bem e, até agora, não apresentaram nada que desabone a conduta deles", informou o diretor adjunto, Clériston Leite. Já o PM Carlos Frederico Santos de Aragão segue detido no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas.

O caso - As jovens de 16 anos que acusam os integrantes da New Hit dizem que foram violentadas no ônibus do grupo, após show em Ruy Barbosa, no dia 26 de agosto. Elas afirmam que foram pedir autógrafos e fazer fotos. O soldado teria impedido a entrada de outras pessoas no ônibus enquanto o abuso era praticado, segundo a polícia. Já os acusados disseram que houve relação, mas foi consensual. O laudo da polícia técnica confirmou que houve estupro.

