TJ-BA é o segundo no país em número de mulheres desembargadoras

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) é o segundo colocado em um ranking de presença de mulheres desembargadoras nas Cortes estaduais. Fica atrás apenas do estado do Pará, onde 57% do quadro de magistrados é composto por mulheres.

Na Bahia, dos 61 desembargadores, quase metade é do sexo feminino: 48%. No Brasil, o índice cai para 20% quando se observa apenas a segunda instância da Justiça comum.

O levantamento foi feito pelo jornal Folha de S. Paulo com base em dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Embora a Bahia tenha uma situação mais equilibrada, os seis cargos da atual mesa diretora são ocupados por homens.

Nos estados de Rondônia, Alagoas, Amapá, Piauí e Pernambuco, há apenas uma mulher em cada uma das cortes.

adblock ativo