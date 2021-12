TJ-BA desativa 33 varas e comarcas no interior da Bahia

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) aprovou a desativação de 33 varas e comarcas no interior do estado. A medida segue a resolução nº 184/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina a extinção de unidades com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos.

Outros fatores determinantes são a arrecadação judicial e a despesa da comarca. Com a desativação das unidades, os processos serão transferidos para as de outras cidades.

De acordo o TJ-BA, as unidades podem ser reativadas a qualquer momento. Além das fechadas, as comarcas de Camamu, Castro Alves, Inhambupe, Itajuípe, Olindina, Pojuca e Uruçuca, que possuíam duas varas - crime e cível - agora vão passar a ter vara única.

>> Confira os municípios que terão unidades fechadas e para que cidade os casos serão transferidos

Acajutiba (fechada e transferida para) >> Esplanada Alcobaça >> Prado Angical >> Barreiras Brejões >> Amargosa Brotas de Macaúbas >> Oliveira dos Brejinhos Itagimirim >> Eunápolis Itiruçu >> Jaguaquara Maraú >> Itacaré Palmeiras >> Iraquara Presidente >> Dutra Irecê São Gabriel >> Central Serra Preta >> Ipirá Abaré >> Chorrochó Aurelino Leal >> Ubaitaba Baixa Grande >> Ipirá Boa Nova >> Poções Boquira >> Macaúbas Conceição da Feira >> São Gonçalo dos Campos Ibicuí >> Iguaí Ibirapitanga >> Ubatã Itapebi >> Itagimirim Itapitanga >> Coaraci Jaguaripe >> Nazaré Jiquiriçá >> Mutuípe Milagres >> Amargosa Mucugê >> Andaraí Nova Canaã >> Iguaí Nova Fátima >> Capela do Alto Alegre Paratinga >> Bom Jesus da Lapa Pau Brasil >> Camacã Rio de Contas >> Livramento de Nossa Senhora Santa Luzia >> Camacã Wanderley >> Cotegipe

