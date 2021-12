TJ-BA decreta prisão preventiva de ex-prefeito de Santo Amaro

Foi decretada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), nesta quinta-feira, 5, a prisão preventiva do ex-prefeito do município de Santo Amaro, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o Ministério Público da Bahia, Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo é suspeito de integrar uma associação criminosa que teria desviado verba pública do município durante os anos de 2011 a 2015.

