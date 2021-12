TJ-BA considera ilegal, mas agente de presídio mantém greve

O Tribunal de Justiça da Bahia declarou ilegal a greve realizada pelos servidores penitenciários do estado, deflagrada no dia 27 passado. Contudo, a categoria decidiu nesta segunda-feira, 1º, prosseguir o movimento sob o argumento de que não havia sido oficialmente informada.

A decisão do desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano determina que os servidores retornem às atividades imediatamente, sob risco de multa diária de

R$ 30 mil. Os agentes penitenciários reivindicam várias melhorias nas condições de trabalho.

De acordo com Reivon Pimentel, coordenador-geral do Sinspeb (Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia), os trabalhadores ficaram surpresos com o fato de não terem sido informados sobre a decisão judicial.

Persistência

"O direito de greve é garantido, pois não fazemos parte da segurança pública", alegou o dirigente sindical. Reivon também garantiu que a greve não tem relações com questões salariais e que não retomarão as atividades até terem respostas por parte dos responsáveis.

"A questão é que o secretário Nestor Duarte (titular da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização) aceitava os termos de compromisso e não honrava. Hoje, ele nem participa mais das reuniões. Manda representantes. Nada do que ele prometeu foi cumprido", garante Pimentel.

A categoria ainda realizou na última sexta uma "comemoração", com direito a bolo e feijoada, registrando um ano de solicitações não atendidas pela administração.

"Nós entendemos que é o momento de o governador Rui Costa entrar na negociação de forma mais efetiva para as reivindicações serem atendidas, já que os responsáveis não têm solucionado os problemas", concluiu Reivon Pimentel.

