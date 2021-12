Tiroteio fere médica e mata dois em Vitória da Conquista

Uma médica foi baleada durante tiroteio entre a polícia e quatro assaltantes em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, nesta quinta-feira, 18. Segundo agentes da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CPIM), a médica foi abordada dentro do carro pelos quatro homens quando saía de casa no bairro Candeias.

Ainda segundo a polícia, a vítima foi amarrada e levada para dentro da residência. A PM chegou ao local após denúncias de vizinhos.

No local, a polícia informa que encontrou um dos bandidos saindo com a médica de dentro do carro, dando início aos disparos.

Durante a troca de tiros, dois dos assaltantes foram baleados e morreram, outro ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. O quarto foi preso e encaminhado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep).

A médica também ficou ferida na ação. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para um hospital da cidade.

