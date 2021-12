Tiroteio em bar deixa três mortos e um ferido em Vitória da Conquista

Três homens morreram e um ficou ferido durante um tiroteio em um bar de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. Carlos Silva Nolasco, Moisés Souza Silva e João Vitor da Silva foram mortos no local e Pedro Henrique Santos Silva foi internado em estado grave após serem baleados. A situação ocorreu no bairro Cidade Maravilhosa.

Segundo informações da 78ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), as vítimas estariam em uma confraternização no interior do bar por volta das 20h desta quarta-feira, 27, quando foram surpreendidas por dois suspeitos em um carro que chegaram atirando.

De acordo com a polícia, as vitimas ainda tentaram escapar dos disparos, mas foram atingidas pelos suspeitos. Pedro Henrique foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Base, onde segue internado. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

adblock ativo