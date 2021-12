Tiroteio durante assalto a ônibus deixa 6 feridos na BR-324

Um assalto a ônibus acabou com seis feridos na manhã desta sexta-feira, 22, na BR-324, na altura da localidade conhecida como Jaqueira do Carneiro. De acordo com a Polícia Civil, as pessoas foram baleadas durante a ação.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, em Salvador, e algumas foram submetidas a cirurgia. Há informações de que um dos feridos foi atingido na cabeça.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a confusão aconteceu após bandidos anunciarem um assalto no coletivo da linha Marechal Rondon/Barra. Segundo a PRF, um passageiro reagiu e houve troca de tiros.

Os feridos não foram identificados.

Coletivo fazia a linha Marechal Rondon-Barra (Foto: Divulgação | Sindicato dos Rodoviários)

