Tiroteio deixa dois feridos em restaurante no município de Eunápolis

Dois homens ficaram feridos após serem atingidos por tiros na madrugada do domingo, 24, em um restaurante, localizado no município de Eunápolis (distante a 712 km da capital).

De acordo com o portal RADAR 64, testemunhas informaram que dois homens em uma moto se aproximaram do local e dispararam contra as vítimas, que estavam em uma mesa.

As vítimas, identificadas com as iniciais L.V.P.L. e R.R.M.B. foram atingidas com um tiro de raspão na cabeça e outro nas duas pernas. Elas seguiram para o Hospital Regional, onde receberam alta na manhã do mesmo dia.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A Polícia Civil investiga o caso.

