Tiros em velório gera pânico e correria em Feira de Santana

Acabou em confusão o velório de Jailton Alves da Silva, de 43 anos, que acontecia na tarde desta terça-feira, 11, no município de Feira de Santana.

Viaturas da Polícia Militar foram solicitadas para deter os suspeitos de dispararem tiros e provocarem pânico e correria durante o velório.

De acordo com a irmã de Jailton, Maria de Fátima Silva Pereira, um homem conhecido como Lan tentou impedir o velório, porque a família da vítima o denunciou à polícia como o acusado do homicídio.

Jailton Alves da Silva foi morto a tiros na segunda-feira, 10, quando participava de um jogo próximo da sua residência, no bairro de Queimadinha.

De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu após Jailton se desentender com outro participante do jogo. Após o dicussão, o acusado sacou uma arma e disparou contra a vítima, que morreu no local. As informações são do site Acorda Cidade.

