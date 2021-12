Tiro que matou menina em Amargosa partiu de policial

Um inquérito instaurado pela Corregedoria da Polícia Civil confirmou na noite desta quarta-feira, 20, que o tiro que matou a menina Maria Vitória Souza Santos, em Amargosa, foi disparado pela arma do investigador Carlos Raimundo de Jesus Cardoso.

A criança foi morta com um tiro na cabeça no dia 16 de julho, após uma perseguição policial próximo à sua residência, no bairro Catiara. O alvo de Carlos Cardoso era o balconista Wellington de Jesus Trindade, de 22 anos.

Para tentar escapar dos tiros, o balconista entrou na casa da família de Maria Vitória e foi seguido pelo policial, que entrou atirando. Segundo testemunhas do crime, Carlos estava acompanhado do policial militar Marco Aurélio, que também participou da ação.

Com 116 páginas, o inquérito foi enviado à Justiça de Amargosa pela corregedora chefe, a delegada Heloísa Brito, que sugere a suspensão preventiva da função do policial. Uma cópia será encaminhada para a análise do Gabinete do Delegado Geral (GDG), que vai decidir sobre a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar.



Carlos Cardoso está na 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro) à disposição da Justiça.

adblock ativo