Tipo de tecido e vestimenta definem grau de iniciação

A roupa e o tecido, no contexto das religiões de matrizes africanas, é uma espécie de texto, segundo o doutor em antropologia e professor da Universidade Federal da Bahia Vilson Caetano de Sousa Júnior.

"Para quem está inserido no grupo, o vestuário identifica a posição social do indivíduo. É delimitador de identidade, hierarquia, prestígio e autoridade", explica o antropólogo.

Embora a permissão do uso do richelieu tenha sido mais flexível em alguns terreiros, ainda se mantém mais comum em religiosos que completaram sete anos de iniciação.

"O uso ainda é o distintivo de senioridade. Com a popularização, a partir da década de 1990, o bordado ficou mais acessível. Mas, ao mesmo tempo, com a industrialização, foram incorporados entrelaçados com fios de ouro, prata e outros materiais, que mantêm a representatividade do bordado", completou Vilson.

A denominação richelieu tem origem francesa, no século XVII, pelo uso nos paramentos do cardeal e duque de Richelieu, Armand Jean du Plessis.

Autonomia

O trabalho da Acfba foi contemplado por mais um edital que prevê a criação de uma cooperativa que irá atuar de forma independente da entidade. "Com o financiamento da Petrobras, iremos usar o richelieu em peças de cama, mesa e banho e enxovais para bebês em outros ramos", contou pai Roberto.

Das mãos trêmulas nas primeiras aulas do Richelieu e Bordados Ancestrais, hoje a operadora de caixa Cristiana Souza Brandão, 44, tem orgulho do que produz. "Eu me achava incapaz. Depois, ganhei segurança e considero a prática do richelieu como nova profissão. Faço ojá, pano da costa e estou me aperfeiçoando em novas técnicas", disse ela.

