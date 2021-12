Tio tenta salvar sobrinho de 13 anos e é morto pelo irmão em Conquista

Gilberto Leal Campos, foi morto pelo irmão José Carlos Leal Campos, 44 anos, com uma facada no pescoço. O crime aconteceu por volta das 19h da noite desta quarta-feira, 15, na rua Lajedinho no bairro Kadija, em Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador).

Segundo informações de familiares, que foram divulgadas no Blog do Marcelo, José teria tentado matar o sobrinho de 13 anos, quando Gilberto, para defender o sobrinho, agrediu o irmão com uma tijolada na cabeça.

José revidou e atingiu o irmão Gilberto com a facada. O homem não resistiu ao ferimento e morreu no local. José foi preso por guarnições da 78º Companhia Independente da Polícia Militar (78º CIPM). A faca utilizada no crime foi encontrada entre as plantas no quintal da casa onde a briga aconteceu.

