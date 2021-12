Tio e sobrinho morrem em acidente quando retornavam de velório na Bahia

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após um acidente entre um ônibus e um carro de passeio na BR-116, em Minas Gerais, nesta segunda-feira, 29. As vítimas que estavam no carro voltavam de um velório na Bahia, no Povoado de Cajazeira, no municío de Planalto, a 471 km de Salvador.

Segundo informações do Blog do Anderson, um homem de prenome Delito, de 58 anos, e o sobrinho dele, chamado Vitor, 28, morreram no local. A vítima do ônibus era o motorista reserva, que foi lançado para fora do veículo no momento da colisão e também morreu no local. Já o condutor do veículo, Murilo Luz, de 27 anos, ficou ferido, passou por cirurgia e tem saúde estável.

As três pessoas que estavam no carro de passeio vieram de São Paulo à Bahia para o velório da mãe de Delito. Na volta para a cidade paulista, eles colidiram com um ônibus de turismo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e serão levados para Planalto, onde serão sepultados.

