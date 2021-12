Tia de Daniel Alves é encontrada morta em Juazeiro

A tia do jogador baiano Daniel Alves, Marlúcia Capistana, de 46 anos, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira, 18, no rio Salitre, localizado na zona rural de Juazeiro (distante 450 km de Salvador), no norte da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil, Marlúcia saiu para cuidar das plantações, mas não retornou. Parentes foram à procura e acharam ela caída às margens do rio, que é afluente do São Francisco, sem vida.

A polícia suspeita de afogamento. O corpo de Marlúcia foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT/Juazeiro).

