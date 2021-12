The New York Times destaca Salvador entre 52 destinos turísticos mundiais

A capital baiana foi destaque em reportagem do jornalista Sebastian Modak, do jornal norte-americano The New York Times, como um dos 52 pontos turísticos mais recomendados do mundo.

Dentre os pontos turísticos visitados em Salvador estão: Pelourinho, as praias do Porto e Farol da Barra, o Mercado do Rio Vermelho e o Teatro Castro Alves.

Quando visitou a Bahia, o jornalista pôde conhecer a diversidade musical e a gastronomia, que ganharam ênfase na reportagem.

