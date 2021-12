Clientes de uma rede de supermercados localizado no bairro de Malhado, em Ilhéus, no Sul da Bahia, sofreram um grande susto após o teto do estabelecimento ceder na manhã deste sábado, 25.

Apesar do decreto de isolamento em meio à pandemia de coronavírus, muitas pessoas estavam no local no momento do incidente. Houve correria entre os clientes que tentaram deixar o estabelecimento. As circunstâncias que provocaram o desabamento ainda são desconhecidas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas sofreram ferimentos leves e foram atendidas no local. O número de clientes atingidos e o estado de saúde das vitimas não foram divulgados. Assista:

Da Redação Teto de supermercado desaba e deixa clientes feridos em Ilhéus

adblock ativo