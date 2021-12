Teto de Mercado Municipal desaba parcialmente em Simões Filho

Uma parte do teto do Mercado Municipal de Simões Filho, situado na avenida Washington Luís, no centro da cidade, acabou desabando na manhã desta sexta-feira, 2.

Segundo informações do site Simões Filho Online, o local já havia sido denunciado por conta das péssimas condições e abandono por parte da Prefeitura Municipal de Simões Filho.

No momento do incidente haviam pessoas almoçando em um restaurante, local atingido pelos destroços de telhas. Apesar do susto ninguém ficou ferido.

