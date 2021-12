Teto de loja desaba e deixa três feridos no centro de Ilhéus

O desabamento do teto de uma loja de tecidos no município de Ilhéus (a 467 km de Salvador), no sul da Bahia, deixou três pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, 1º. O incidente aconteceu por volta das 13h na Agreste Tecidos, que funcionava em um prédio antigo, na Rua Almirante Barroso, no centro da cidade.

Unidades da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Não houve vítimas fatais.

Funcionários que trabalhavam na loja no momento do incidente disseram que escutaram um estrondo e que viram rachaduras. Após o barulho, muitos saíram do local antes de o teto cair. Quem passava pela rua no momento do desabamento ficou assustado.

Ainda não há informações sobre as causas do desabamento, mas a suspeita é de que a estrutura do local tenha sido abalada por conta de uma obra que está sendo realizada em uma loja vizinha.

Uma perícia será feita pelo Departamento de Polícia Técnica para esclarecer as causas do acidente.

