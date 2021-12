Teto de hospital cai sobre paciente em Teixeira de Freitas

Um paciente do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), no Sul da Bahia, foi atingido pelo reboco do teto da unidade médica, na tarde desta terça-feira, 10.

O acidente aconteceu em uma sala destinada a pacientes ortopédicos. A vítima, que não teve identidade revelada, deu entrada na unidade no último dia, 26, com uma fratura no fêmur. O paciente sofreu leves escoriações, foi atendido e passa bem.

Segundo a Prefeitura de Teixeira de Freitas (PMTF), o incidente foi causado por uma infiltração provocada pelas fortes chuvas dos últimos dias. Ainda segundo a direção do Hospital, o estabelecimento está passando por uma grande reforma.

