Teto de escola desaba e fere três alunos em Alcobaça (BA)

Parte do teto da Escola Municipal São José, no distrito de São José, na cidade da Alcobaça (localizada a 838 km de Salvador), desabou e acabou ferindo três crianças na manhã desta quinta-feira, 28.

Segundo informações do site Teixeira News, duas delas foram encaminhadas para o Hospital de Alcobaça. A escola está interditada e as aulas foram suspensas. O Corpo de Bombeiros está no local para fazer a perícia, que irá indicar o motivo do desabamento.

