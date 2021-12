Seis alunos ficaram feridos após o teto da Escola Municipal Eraldo Tinoco desabar no distrito de Pirajá, zona rural do município de Itamaraju na noite desta terça-feira, 1º. De acordo com o site Itamaraju Notícias, os estudantes, que têm entre 16 e 17 anos, tiveram escoriações leves.

Eles estavam na sala de aula quando o telhado desabou em cima deles. Chovia no momento da ocorrência, mas não há confirmação que essa tenha sido a causa do acidente.

Na escola, funcionam três turmas com alunos do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec), metodologia ofertada pela Secretaria da Educação da Bahia para atender estudantes de distritos e cidades distantes de colégios.

Da Redação Teto de escola desaba e deixa alunos feridos na Bahia

