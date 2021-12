Testes rápidos para hepatites B e C são realizados gratuitamente nesta segunda-feira

O Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia (Cedeba) dá início às atividades do Novembro Azul, nesta segunda-feira, 4, com a realização do teste rápido para hepatites B e C para usuários do Centro de Referência com diabetes tipo 2, de qualquer idade, e pacientes em geral acima de 40 anos, atendidos no laboratório do Cedeba.

O teste poderá ser feito mediante assinatura de um termo de consentimento, quando os pacientes se dirigirem ao laboratório para exames de rotina. De acordo com informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o teste de hepatite é rápido e pode ser realizado na mesma amostra de sangue coletada para exames laboratoriais.

Ainda segundo a Sesab, pessoas com diabetes possuem duas vezes mais chance de ter hepatite C. Caso a doença não seja tratada, pode evoluir para câncer de fígado e cirrose. Entretanto, a doença tem cura, com um tratamento de medicação oral que dura 12 semanas.

adblock ativo