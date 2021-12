Testes confirmam caso de febre amarela em Itaberaba

A Secretaria Municipal de Saúde de Itaberaba, a 296 km de Salvador, confirmou um caso de febre amarela nesta quinta-feira, 11. O paciente é um homem de 49 anos que estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e foi transferido nesta quarta, 10, para o Hospital Couto Maia, em Salvador.

“Recebemos hoje a confirmação através do diretor do Núcleo Regional de Saúde, Edy Gomes, de que os testes de laboratório comprovam se tratar mesmo de febre amarela”, afirmou o secretário de Saúde de Itaberaba, João Rodrigues. Ele disse que desde quinta, quando o paciente foi internado com suspeita de febre amarela, são adotadas na cidade medidas para evitar a proliferação da doença.

Segundo levantamento do Sistema de Saúde local, o homem mora com sua família no município de Taboão da Serra e passou as festas de final de ano em Itapecerica da Serra, ambos em São Paulo, tendo este último registrado diversos casos confirmados da doença.

Em Itaberaba, ele e a mulher passavam férias na casa de familiares, no bairro Paroquial. As pessoas da casa e da vizinhança já foram vacinadas e os imóveis no entorno da residência e na UPA 24 horas estão recebendo tratamento especial para eliminar qualquer foco do mosquito Aedes aegypti.

“Através de familiares e das equipes médicas, tivemos a informação que hoje ele está com a saúde estável, mas seu estado é delicado e requer cuidados”, disse João Rodrigues, salientando que a experiência do médico que atendeu o paciente foi favorável para identificar a doença e acelerar o diagnóstico.

Cerca de 40 mil pessoas devem ser vacinadas em Itaberaba contra a febre amarela, de acordo com o secretário. Nesta quinta, ele estabelece, com o Núcleo Regional de Saúde, a estratégia para intensificar as medidas de profilaxia e evitar que outras pessoas contraiam a doença.

