As Testemunhas de Jeová irão realizar uma série de congressos para ajudar as pessoas a superarem as dificuldades da vida. O evento terá início na próxima sexta-feira, 23, e acontecerá no salão de assembleias das Testemunhas de Jeová, localizado na Via Parafuso, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Com o tema "Não Desista!", os encontros, que seguem até o dia 3 de setembro, prometem mostrar ao público como uma pessoa pode ter uma vida feliz no presente e olhar com otimismo para o futuro. O projeto será dividido em 52 partes e vai ser apresentado de várias maneiras, na forma de discursos, entrevistas e vídeos curtos.

Além disso, será apresentado um filme com o tema "Lembre-se da mulher de Ló". Para o programa, as Testemunhas de Jeová, que tiveram suas práticas religiosas suspensas na Rússia, convidam pessoas de todas as idades. A expectativa é de que 100 mil pessoas visitem os congressos. A entrada é franca.

Testemunhas de Jeová realizam congressos com tema 'Não Desista!'

