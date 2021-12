Testemunha pode ajudar a desvendar crimes em Camaçari

A testemunha que afirmou ter visto os adolescentes Uanderson Santos Silva, de 15 anos, e Felipe Nascimento, 13, sendo espancados por dois homens, no sábado, 5, no Jardim Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), compareceu ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Salvador, nesta quarta-feira, 16, para fornecer informações que ajudem na confecção dos retratos falados dos suspeitos.

O delegado Geovane Júnior, da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da RMS, não soube precisar quando as imagens ficarão prontas. Ele não deu mais detalhes sobre as investigações nem revelou se já havia indicativo de motivação e suspeitos.

Na segunda, 14, quando os corpos dos meninos foram localizados em covas rasas, no Jardim Limoeiro, a delegada Taís Siqueira, da 18ª Delegacia de Camaçari, disse que apurava se o crime havia sido cometido por ciganos ou traficantes de drogas.

O corpo de Uanderson foi sepultado na manhã desta quarta, no Cemitério Jardim da Eternidade, na Gleba H. Já o corpo de Felipe foi enterrado à tarde, no mesmo cemitério. Uma parente de Felipe disse que familiares pretendem fazer um protesto. A data ainda não foi definida.

Investigação

Uanderson e Felipe estavam desaparecidos desde a manhã do sábado, 5, quando saíram de casa, no Residencial Parque das Algarobas, no bairro Santa Maria, para buscar um cavalo no Jardim Limoeiro. Testemunhas contaram aos familiares dos garotos que eles haviam sido pegos por ciganos, após pegar o cavalo de um deles.

As câmaras de segurança de uma residência, no Jardim Limoeiro, flagraram Felipe andando a cavalo, na noite do sábado, com um homem na garupa. Uanderson não aparece nas imagens. A delegada Taís Siqueira acredita que eles foram assassinados no mesmo dia do desaparecimento.

