Teste rápido para a febre chikungunya é liberado pela Anvisa

Um teste rápido, barato e prático para detectar febre chikungunya obteve nesta segunda-feira, 5, registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Desenvolvido pela Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma), laboratório público do estado, o teste já está liberado para produção e distribuição.

Em 2016, 46.778 casos suspeitos da doença foram notificados na Bahia. De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Fábio Vila-Boas, o dado revelou a importância de um exame que pudesse ser distribuído gratuitamente.

"Já havia testes de empresas privadas, mas esse é o primeiro de laboratório oficial, com a possibilidade de distribuição ao Sistema Único de Saúde (SUS)", disse.

O secretário informou que, até dezembro, o SUS poderá identificar as três principais arboviroses que acometem o país: zika, chikungunya e dengue.

Com uma ou duas gotas de sangue, soro ou plasma do paciente, é gerada uma reação capaz de detectar a doença com 95% de precisão em 20 minutos. Além disso, o teste pode ser feito nos primeiros dias de infecção, o que auxilia no diagnóstico rápido da enfermidade.

Para o diretor-presidente da Bahiafarma, Ronaldo Dias, o custo do exame é um fator positivo. "Para adquirir por vias privadas, o gasto seria por volta de R$ 50 por reação. O custo do nosso teste varia de R$ 25 a R$ 35", disse. Segundo ele, seria complicado para o estado fornecer o exame à população devido ao alto valor.

Registro

Com registro publicado nesta segunda no Diário Oficial da União, o teste já pode ser adquirido por qualquer ente público do país. Além do exame de zika e chikungunya, já aprovados pela Anvisa, tramita na agência a aprovação e liberação de comercialização do exame rápido para dengue.

Em nota, a agência informou que o processo de registro inclui diversas etapas, em que a empresa deve apresentar documentos comprobatórios da eficácia do produto e outros que atestem a capacidade do laboratório de produzir, com qualidade, o exame proposto.

O prazo para concessão dos registro é variável. Após o envio da documentação, a Anvisa realiza uma análise, podendo fazer novas exigências. O diretor-presidente da Bahiafarma destacou o protagonismo que o laboratório vem conquistando no mercado da saúde.

"Em menos de um ano, a Bahiafarma terá testes para as três arboviroses", frisou. Cerca de 315 municípios baianos já registraram casos de chikungunya. Itabuna, Itaberaba, Jaguarari e Cansanção concentram 41,75% das notificações.

Indivíduos que residem ou visitaram áreas atingidas devem prestar atenção aos sintomas. Em caso de febre maior que 38,5° C, dor aguda nas articulações, acompanhada ou não de edemas (inchaços), é necessário buscar auxílio médico.

Rapidez e precisão

No teste, feito com uma ou duas gotas de sangue, soro ou plasma do paciente, é gerada uma reação capaz de detectar a doença com 95% de precisão em 20 minutos. Exame pode ser realizado nos primeiros dias de infecção.

