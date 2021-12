Terreiros de três cidades baianas serão reformados

Terreiros de Salvador, Cachoeira e Maragogipe, no Recôncavo Baiano serão reformados por meio de convênios com a Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu (Acbantu) e Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro Ameríndia (Afa). Nesta quinta-feira, 15, o governador Jaques Wagner assina na governadoria as ordens de serviço.

Os terreiros contemplados neste momento estão dentro das 3ª e 4ª etapas do convênio celebrado com a Acbantu e da 1ª etapa do convênio com a Afa, totalizando um investimento de cerca de R$ 4 milhões. Dentro do convênio com a Acbantu, 24 terreiros já foram reformados e outros 28 estão com obras em andamento.

O objetivo destas ordens de serviço é atender a demandas históricas dos representantes das religiões de matrizes africanas, referentes à reforma e conservação dos terreiros. Os convênios fazem parte do Projeto de Revitalização dos Territórios Culturais de Matrizes Africanas, do Governo do Estado.

Ainda durante o evento, o governador autoriza o início do processo de licitação para obras de instalação de equipamentos no terreiro Ilê Axè Opo Afonjá, em Salvador.

