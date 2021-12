Terreiro Seja Hundé perde o membro mais antigo

Foi sepultado neste sábado, 11, em Cachoeira (a 115 km de Salvador) o corpo do ogã Ambrósio Bispo da Conceição, 107 anos. Conhecido como Ogã Bobosa, ele era uma das principais lideranças do terreiro Seja Hundé, um dos mais antigos de tradição jeje no Brasil.

Também chamado de Roça do Ventura, o terreiro possui tombamento provisório como patrimônio nacional. O processo foi aberto pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Com mais de 80 anos de iniciação religiosa, Ogã Bobosa teve importância fundamental na preservação da área do terreiro. "Perdemos um dos ogãs mais velhos do Brasil. Aqui nada se fazia sem perguntar a ele", disse Edvaldo Bispo, filho biológico de Ogã Bobosa. Conhecido como Buda, ele também é ogã do terreiro.

adblock ativo