Terreiro ganha mais 5 dias para tentar solução

A disputa judicial pela posse do terreno que abriga o terreiro de candomblé Ilê Axé Ayrá Izô, localizado no bairro de Campinas de Brotas, continua sem solução. A pedido do juiz do caso, foi suspenso, até a noite do próximo domingo, o mandado de reintegração de posse, previsto para ser cumprido no início desta semana. Em audiência realizada na manhã de ontem, no Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, o advogado da família proprietária da área comunicou aos representantes do terreiro e ao juiz Antonio Maron André Filho, que mediou a reunião, que não há possibilidade de um acordo entre as partes.

"Em nenhum momento foi citado no processo que na área reivindicada funcionava um terreiro de candomblé. Ficamos sabendo por meio da imprensa. Minha cliente luta, há dez anos, para ter a posse desse local. Não existe possibilidade de oferecer mais prazos", afirmou o advogado da família, Aristóteles Leal.

"Como a família decidiu por não firmar um acordo amigável, vamos continuar lutando para tentar reverter essa situação. Estamos aguardando um parecer do Ministério Público do Estado e buscando outros apoios", disse o advogado do terreiro, Paulo Esper.

De acordo com Ricardo Silva Carvalho, filho de santo do Ilê Axé Ayrá Izô, a comunidade ainda tem esperanças de que, até o final desta semana, a família apresente uma proposta que beneficie os dois lados.

"Na reunião, pedimos um prazo mínimo de um ano para que possamos encontrar outro lugar adequado e fazer nossa mudança, de acordo com o que a religião exige. Temos esperança de que ao menos esse pedido seja atendido pelos herdeiros", disse.

Doação - O terreno onde funciona o terreiro pertencia ao já falecido Ângelo Gagliano. Foi doado verbalmente, há 50 anos, à yalorixá Angélica Santos. Segundo relatos da comunidade, a doação foi feita em retribuição a graças alcançadas por Gagliano por meio do caboclo Mina de Ouro, cultuado no espaço religioso. Na ação, julgada em 2002, os herdeiros alegam que a doação do terreno não tem caráter legal, pois não há documentos oficiais que a comprovem.

